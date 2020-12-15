أمين «الأطباء» مطمئنًا الأطقم الطبية: مصر استوردت لقاحًا آمنًا لكورونا

أكد الدكتور أسامة عبدالحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الموجودة نوعان، صينى وأمريكي، الأول تم تصنيعه مثل اللقاحات التقليدية التي اعتاد عليها العالم لكل الأمراض، حيث يحتوى على فيروس ضعيف جدًا أو ميت، وبالتالي ليس لديه القدرة على التكاثر داخل جسم الإنسان، لكنه يحفز الجهاز المناعي بالجسم للتعامل مع الفيروس وإنتاج أجسام مضادة، مؤكدًا أنه آمن ولا غبار عليه.وأضاف عبدالحي، في مؤتمر صحفي "أونلاين" لنقابة الأطباء، أن اللقاح الأمريكي يعمل على الحمض النووى لخلايا الإنسان للتعامل مع الفيروس، وهذه الطريقة في صناعة اللقاحات لم تكن موجودة من قبل، وكل الدراسات التي تم إجراؤها حولها كانت قليلة جدًا وتمت في فترات صغيرة.وتابع: "في تقديرى أن اللقاح الصيني الذي جاء إلى مصر تقليدي، وبالتالي أجد أنه لا يوجد به أي خطورة، ونحرص كأطباء على أخذه، ولا بد في حال الاتفاق عليه أن يتم منحه للفرق الطبية المتعاملة مع مرضى فيروس كورونا لحمايتهم منه، خاصة مستشفيات العزل والفرز، ثم باقي أعضاء الفريق الطبي، يليهم أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن ثم باقى المواطنين".وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء إلى أنه سيتم الإعلان عن موقف النقابة الرسمى عقب اجتماع مجلس النقابة المُقرر له الجمعة المقبل.