31 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا في بني سويف

أكد المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، توفير أرصدة احتياطية من سلع البوتاجاز في المستودعات يكفي لمدة أسبوع على الأقل.وأضاف عبدالله، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم ضخ يوميًا نحو 31 ألف أسطوانة بوتاجاز من خلال 102 مستودع ومصنعي تعبئة لغاز البوتاجاز.وأكد أن هناك استقرارًا في محطات البنزين لتموين السيارت وخاصة على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، وتعيين مفتشي تموين في المحطات لمتابعة التوزيع والصرف للمواد البترولية، والتأكد من عدم التلاعب، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المحطات بلغت نحو 122 محطة بنزين، بالإضافة إلى 4 محطات غاز طبيعي.