ألمانيا: المسنون وأصحاب الأمراض المزمنة سيحصلون على أقنعة طبية مجانية

ذكرت الحكومة الألمانية أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا والمصابين بأمراض مزمنة يمكنهم الحصول على 3 أقنعة من FFP2 عالية الجودة مجانًا.وقالت الإذاعة الألمانية "إنه سيتم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى السادس من يناير المقبل طرح الأقنعة المجانية في كل الصيدليات الألمانية عن طريق بطاقة الهوية الخاصة بكل مستخدم حسب المعلومات الواردة من الوزارة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا".وفي سياق متصل.. تم إنشاء حوالي 400 مركز تطعيم في ألمانيا للاستخدام بدءًا من اليوم، وفي انتظار الموافقة على استخدام اللقاح في موعد أقصاه 29 من الشهر الجاري.