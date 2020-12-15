«قومي المرأة» يطلق حملة «احميها من الختان» التوعوية

يطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم، حملة إعلامية توعوية بعنوان "احميها من الختان"، تهدف إلى نشر الوعي بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التليفزيونية والإذاعية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، واستكمالًا لأنشطة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن رسائل هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الأهالي والآباء والأمهات بنبذ هذه الجريمة غير الإنسانية، مشيرة إلى أن رفع وعى الأفراد جزء أساسي للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التي تواجهها مجتمعاتنا، والتي ما زالت الفتيات تعاني فيها من ممارسة هذه العادة الذميمة المرفوضة إنسانيًا واجتماعيًا وقانونيًا وطبيًا، وتؤدي إلى حرمان الفتيات من ممارسة حقهن الطبيعي بالعيش دون تشويه أعضائهن التناسلية، معربة عن أملها بأن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة في توضيح الصورة الحقيقية المظلمة تجاه هذه الجريمة.