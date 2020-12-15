«قومى المرأة» يهنئ عصام شيحة بانتخابه رئيسًا لـ«المصرية لحقوق الإنسان»

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته، عصام شيحة، لانتخابه رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلفًا للراحل حافظ أبوسعدة.وأعربت مرسي عن فخرها وسعادتها بانتخاب شيحة رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه مثال للحقوقي الوطني الناجح ولديه العديد من الإسهامات المتميزه فى مجال حقوق الإنسان، متمنية له المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق فى استكمال المسيرة المشرفة التي بدأها فقيد الحركة الحقوقية ورئيس المنظمة الراحل الدكتور حافظ أبوسعدة.