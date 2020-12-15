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مصر

«التأمين الصحي» يكشف خريطة قوافل تسجيل المنتفعين بالإسماعيلية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن إطلاق قوافل طبية ضمن حملات التوعية الميدانية عن أهمية الاشتراك والتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بالإسماعيلية، بهدف الوصول إلى نسبة 100% من تسجيل المواطنين بالمحافظة ودعمًا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة في الإسماعيلية قريبًا.

وأشارت إدارة المشروع، إلى أن القوافل الطبية ستقوم بعمل التوعية الميدانية للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، إضافة إلى إجراء الفحص الطبي الشامل وفتح الملفات الطبية العائلية للمواطنين، من خلال تلك القوافل والتي تضم كلٍ منها "طبيب بشري، طبيب أسنان، منسق إعلامي، 2 تمريض، 2 تسجيل طبي"، علاوة على تشكيل 20 فريق لحملات طرق الأبواب، للانتشار بكافة أرجاء المحافظة والوصول إلى نسبة 100% من تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة وانتفاع جميع أبناء الإسماعيلية بالخدمات الصحية فور بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأضافت أن عمليات التسجيل الميداني والفحص الشامل من خلال هذه القوافل الطبية بالإسماعيلية، ستتم على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الثلاثاء 15122020 وحتى الخميس 17122020، مشيرة إلى أن أماكن تمركز القوافل في اليوم الأول 15122020 تشمل مناطق "أبو شحاتة، الحلوس، الدبابات، المساكن"، بينما تتمركز القوافل في اليوم الثاني 16122020 بمناطق "عزبة علي عيد، السحارة، الزغابة، الدريسة"، فيما تشمل مناطق التمركز في اليوم الثالث 17122020 "نفيشة القبلية، نفيشة الغربية، نفيشة البحرية".

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إلى أن إطلاق القوافل الطبية ضمن حملات التوعية والتسجيل الميداني للمواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، وكذلك إجراء الفحص الطبي الشامل لفتح الملفات العائلية للمواطنين بهدف الوصول إلى نسبة 100% من التسجيل، وذلك لانتفاع جميع أبناء الإسماعيلية بمميزات المنظومة الجديدة فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة، والذي يعد أكبر مشروع لبناء مستقبل صحة مصر، والاستثمار في بناء صحة الإنسان المصري كأحد الركائز التنموية لبلوغ الأهداف الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأكد السبكي، أن نظام التأمين الصحي الشامل هو مستقبل صحة مصر، حيث يضمن العلاج لكل المصريين، كما يضمن لهم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بدفع تكاليف علاج غير القادرين، ويغطي الخدمات الطبية والعلاجية للأسرة، كما يتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، ويغطى جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين له بداية من الكشف الطبى المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولًا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية، ويعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

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