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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي البساتين يتابع أعمال مشروع 100 باكية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:53 م
أعمال مشروع 100 باكية
أعمال مشروع 100 باكية
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين بمحافظة القاهرة، اليوم، الأعمال الجارية بمشروع 100 باكية للتجار والورش بشارع الخمسين، وفي سياق آخر نشر حي البساتين بيانًا بنموذج 3 للتصالح الجاهزة للتسليم للمواطنين.

وتابع حي البساتين الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد بشن حملات على النظافة بناء على تعليمات رئيس الحي، وتم عمل حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات القمامة والأتربة من طريق الأتوستراد ومدخل عزبة النصر.

وجاءت الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين، لمتابعة ما يتم من أعمال ومتابعة حالة النظافة بالشوارع والميادين العامة.

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