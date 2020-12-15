استمرارًا للمشاحنات.. مؤيدو أردوغان يسخرون من الفقراء

يواصل مؤيدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعارضوه في البرلمان التركي مشاحنة سياسية كبيرة.حيث واجه نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، نواب العدالة والتنمية، قائلًا أيها الأصدقاء، الناس جائعون وبائسون، نعم، هناك شيء ما يدخل في معدة الجميع، الخبز الجاف فقط.وعلق النائب بحزب العدالة والتنمية، شاهين تين، ساخرًا من كلمات ألتاي، وقال إذن فهم ليسوا جائعين، فيما غضب النائب المعارض، وأكد أنه سيسجل هذه السخرية في محضر الجلسة وسيجعل تين يقدم اعتذاره للشعب التركي بأكمله.وقال نائب حزب الشعب الجمهوري في إزمير، تونجاي أوزكان، الذي شارك صورًا لتلك المشادات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هكذا سخر حزب العدالة والتنمية من الأمة.