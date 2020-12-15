بمشاركة 50 فتاة.. «رياضة أسوان» تنظم مبادرة«لا للتحرش»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، مبادرة ''لا للتحرش'' بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، بمركزي شباب بدر وكوم أمبو، وشاركت في المبادرة 50 فتاة.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وتحت إشراف مصطفى بسطاوي مكي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد عباس وهب، مدير الإدارة العامة للشباب.