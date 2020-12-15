رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يفتك بإيران.. والإصابات تتخطى المليون

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:24 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 223 حالة وفاة و7704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و123 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 52 ألفًا و670 حالة.

ونوهت بأن 5704 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 833 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وبحسب بيانات جامعة «جونز هوبكنز»، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالميًا، من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».

وبدأت الحكومة الإيرانية مؤخرًا فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

«رعد وتراب وأمطار».. طقس الـ72 ساعة القادمة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

شواطئ فنزويلا تطفو بالحلي والذهب

الصور

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

image description

غرق 25 منزلا في حوض حسن بكري بدمياط في مياه الصرف الصحي (صور)

image description

مد وقف العمل بقرار أجهزة الصيد فى دمياط لمدة عام

image description

حملات لرفع القمامة وإزالة التعديات على الأراضي في البداري بأسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز: نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب رفع وعي المجتمع

أمطار غزيرة على السواحل ومحافظات.. و«الري» تستعد

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

أولى ضحايا الطقس.. مصرع أب وطفليه في حادث بكفر الشيخ (صورة)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الحكم بإعدام «قاتل تويتر».. والمحامون: القتل تم بموافقة الضحايا

المخرج أوليفر ستون يعلن تلقى اللقاح الروسي المضاد لكورونا

علماء: المنزل المكان الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

اكتشاف ديناصور «سيد الرماح» في البرازيل

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
جلال حمام
مصر تتحدى المستحيل.. وتبني دولتها الحديثة
لواء. محسن الفحام
رؤية جديدة للحياة البرلمانية فى مصر
منى رجب
الانتخابات البرلمانية تنتصر رغم كورونا.. وآمال عريضة مع البرلمان الجديد
مؤمن المحمدي
12 دورى
المزيد

الثقافة

جائزة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو

بغدادى بيج باند وفنانين من كوبا والأرجنتين في الأوبرا الخميس

النبوي: التنوع الثقافي بالبرلمان المقبل يكتب صفحة جديدة بتاريخ الوطن

ملتقي الأقصر للتصوير يختتم فعالياته الخميس