«كورونا» يفتك بإيران.. والإصابات تتخطى المليون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 223 حالة وفاة و7704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشارت الصحة الإيرانية إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و123 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 52 ألفًا و670 حالة.ونوهت بأن 5704 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 833 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».وبحسب بيانات جامعة «جونز هوبكنز»، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالميًا، من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».وبدأت الحكومة الإيرانية مؤخرًا فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.