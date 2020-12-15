قرار من النيابة بشأن العقارين المنهارين فى «جمرك الإسكندرية»

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بسرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقارين صادر لهما قرار إزالة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وملفهما من الحي، وتشكيل لجنة هندسية لبيان سبب الانهيار.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يُفيد بورود بلاغ بانهيار عقارين قديمين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة وهطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار العقارين 8 و15 بشارع الحجاري، دون أي إصابات، وأن العقار رقم 8 صادر له قرار ترميم ولم ينفذ، ويقيم به أرملة وابنها وزوجته، وتم عمل محضر شرطة رقم ٣٨٧٣ لسة ٢٠٢٠ إداري قسم الجمرك.كما تبين أن العقار رقم 15 صادر له قرار إزالة، مقيم به أسرتان، وجارٍ عمل محضر، ونقل المتضررين وعددهم 9 للإقامة لدى ذويهم.