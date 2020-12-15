مباحثات باكستانية أمريكية حول عملية السلام في أفغانستان

بحث رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا مع المندوب الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية السفير زلماي خليل زاد وقائد بعثة الدعم الحازم في أفغانستان آوستن سكوت ميلر، عملية السلام في أفغانستان.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى - خلال اجتماع - بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي خاصة عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.وأشاد قمر جاويد باجوا بدور بعثة الدعم الحازم للاستقرار والسلام في أفغانستان، مؤكدا مواصلة دعم باكستان للاستقرار والسلام الإقليمي.