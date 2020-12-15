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عالم

وزير الخارجية السوداني: وافقنا على «التطبيع» فقط.. ولا توجد عداوة دائمة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:27 م
جريدة الدستور
وسام عطية
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قال وزير خارجية السودان، عمر قمر الدين: «أسدلنا الستار على أحد أظلم المقاطع في تاريخنا».

وأضاف وزير الخارجية السوداني - في مقابلة عبر الفضائية «الحدث» - أنه «ليس هناك عداوات وصداقات دائمة، بل مصالح مشتركة»، متابعًا: «وجودنا بقائمة رعاة الإرهاب لا علاقة له بمسألة الحصانة السيادية، وإنما بعض الأشياء التقنية تعطّلها».

وتابع: «مسألة الحصانة السيادية قد تأخذ وقتًا قصيرًا، وتهتم الحكومة باستعادة الحصانة السيادية الكاملة وليس جزءا منها، ونتواصل مع جهات كثيرة في واشنطن حول ذلك الأمر».

وواصل: «بعد 27 عامًا من العقوبات استطعنا بإيمان الحكومة والشعب أن نضع حدًا لوجودنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما يهمنا هو الديمقراطية المستدامة في بلادنا».

وعن زيارات مسئولين إسرائيليين إلى السودان، قال وزير الخارجية: «كانت تتعلق بالأمن والدفاع، ولكن ووافقنا على التطبيع وفقط، وليس لدي أي تفاصيل عن الزيارات الإسرائيلية، فهذا لا يخصني، وأي اتفاقات مع تل أبيب ستُعرض على المجلس التشريعي المرتقب، ومحاولات التطبيع مع الولايات المتحدة استمرت حتى في ظل العقوبات الأحادية».

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