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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

صرف 10 ملايين جنيه لأسر شهداء الأطباء خلال جائحة كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:56 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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أعلن الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، عن صرف ما يقارب 10 مليون جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية، كدعم لأسر الشهداء من الأطباء، مطالبا باعتبار شهداء الفرق الطبية، مثل شهداء الجيش والشرطة، تقديرا لدورهم فى جائحة كورونا.

وأشار في مؤتمر صحفى أونلاين للنقابة العامة للأطباء، إلى أن النقابة حتى الآن تحاول دعم أسر الشهداء من خلال صرف 50 ألف جنيه من النقابة، و50 ألف من اتحاد المهن الطبية، وبلغ ما تم صرفه 10 ملايين جنيه من اتحاد المهن الطبية لأسر شهداء الأطباء حتى الآن، كما تم إعفاء الأسر من الاشتراك فى مشروع العلاج، وكذلك إعفاء أبناء أسر الشهداء من المصروفات الدراسية بعدد من الجامعات بالمحافظات، مشيرا إلى أهمية عمل معاش استثنائى لأسر الشهداء.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أشاد بجهود الأطباء منذ بداية الجائحة، لكونهم لم يتخاذلوا ولم يتراجعوا عن دورهم فى تقديم الخدمات الطبية، معتبرين دورهم فى ذلك التوقيت كدور محاربى الإرهاب، ومعركة لحماية الإنسانية، وخاضوها بشجاعة وإخلاص.

وطالب عبد الحى، بدعم الدولة لأسر شهداء الفرق الطبية فى معركة كورونا، وإضافة الشهداء لقانون رقم 16 لسنة 2018 المعنى بشهداء الجيش والشرطة، لافتا إلى أن النقابة تسعى أيضا منذ فترة باعتبار وفاة الشهداء إصابة عمل تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية.

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