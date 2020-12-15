رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تحذر من تداعيات تنفيذ مخططات الاحتلال التهويدية ضد الأقصى

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:14 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من نتائج وتداعيات تنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية المتسارعة ضد المسجد الأقصى.

وأدانت الخارجية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء- الاقتحامات اليومية للجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها صباح اليوم بحماية وحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته.

كما أدانت محاولات عناصر يهودية متطرفة أمس إدخال "شمعدان" ضخم إلى باحات المسجد الأقصى تزامنًا مع "عيد الأنوار" اليهودي، والمحاولات المستمرة لتعميق التقسيم المكاني والزماني للمسجد وباحاته من خلال توسيع الإطار الزمني الذي خصصه الاحتلال لاقتحامات المتطرفين اليهود، إضافة إلى الإجراءات والتدابير الجديدة التي باتت تسمح بشكل غير رسمي للمقتحمين بأداء الأصوات التلمودية في باحات المسجد.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات والإجراءات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لوضع حد لتغول الاحتلال واستفراده بالمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أنها "تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لحشد أوسع إدانة دولية لممارسات الاحتلال الاستفزازية ضد المسجد الأقصى، وتوفير الحماية الدولية للمقدسات".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

محمد الباز: نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب رفع وعي المجتمع

أولى ضحايا الطقس.. مصرع أب وطفليه في حادث بكفر الشيخ (صورة)

الصور

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

image description

غرق 25 منزلا في حوض حسن بكري بدمياط في مياه الصرف الصحي (صور)

image description

مد وقف العمل بقرار أجهزة الصيد فى دمياط لمدة عام

image description

حملات لرفع القمامة وإزالة التعديات على الأراضي في البداري بأسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز: نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب رفع وعي المجتمع

أمطار غزيرة على السواحل ومحافظات.. و«الري» تستعد

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

أولى ضحايا الطقس.. مصرع أب وطفليه في حادث بكفر الشيخ (صورة)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الحكم بإعدام «قاتل تويتر».. والمحامون: القتل تم بموافقة الضحايا

المخرج أوليفر ستون يعلن تلقى اللقاح الروسي المضاد لكورونا

علماء: المنزل المكان الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

اكتشاف ديناصور «سيد الرماح» في البرازيل

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
جلال حمام
مصر تتحدى المستحيل.. وتبني دولتها الحديثة
لواء. محسن الفحام
رؤية جديدة للحياة البرلمانية فى مصر
منى رجب
الانتخابات البرلمانية تنتصر رغم كورونا.. وآمال عريضة مع البرلمان الجديد
مؤمن المحمدي
12 دورى
المزيد

الثقافة

جائزة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو

بغدادى بيج باند وفنانين من كوبا والأرجنتين في الأوبرا الخميس

النبوي: التنوع الثقافي بالبرلمان المقبل يكتب صفحة جديدة بتاريخ الوطن

ملتقي الأقصر للتصوير يختتم فعالياته الخميس