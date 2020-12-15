«مودة» يُطلق مبادرة جديدة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»

شهد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى فعاليات تدريبات مودة للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن، واللائي تم تجهيزهن من خلال مبادرة "دكان الفرحة" التي ينفذها صندوق تحيا مصر، حيث سيتم تدريب 120 متدربا من خلال ورشتين عمل، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.ويستهدف المشروع تنفيذ 4 تدريبات حتى نهاية الشهر الجاري بمحافظات الوادي الجديد، والبحيرة، والفيوم، لإجمالي 240 متدربا مع الحرص على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بتلك اللقاءات التدريبية.وتستند التدريبات إلى المحتوى العلمي الذي سبق وأن قام المشروع بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم تناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة.وينقسم التدريب إلى ثلاث جلسات:الجلسة الأولى: تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية.الجلسة الثانية: تتناول الأبعاد الشرعية للحياة الزوجية.الجلسة الثالثة: تتناول الجوانب الصحية في الحياة الأسرية وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.وقام بتقديم الجلسات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وخبراء الصحة الإنجابية.