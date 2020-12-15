إصابة 5 نواب روس بكورونا للمرة الثانية والإجمالي يقارب 160

أُصيب 11 نائبا من أعضاء مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) بعدوى فيروس (كورونا) المستجد، من بينهم 5 أعضاء أُصيبوا بالعدى للمرة الثانية، ولم تتمكن أجسامهم من إنتاج أجسام مضادة للفيروس.وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين -خلال جلسة للمجلس اليوم الثلاثاء- "لقد أظهرت الاختبارات، التي أجريت أمس الاثنين إصابة 11 نائبا آخرين بفيروس (كورونا)"، و"الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 5 نواب أصيبوا مرة ثانية بفيروس (كورونا)، بعد شفائهم مرضوا مرة أخرى، ولم تنتج أجسامهم أجساما مضادة للفيروس".وأوضح أن 157 نائبا في المجلس أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية تفشي الوباء، منهم من تعافى ومنهم من يتلقى العلاج الآن في المستشفى.