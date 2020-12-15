الصلاة في الشارع.. الأتراك يلجأون إلى الله من فساد حكومة أردوغان

قام أهالي قرية قارينجلي التركية التابعة لمدينة شانلي أورفة، بالدعاء والصلاة في الشارع من أجل الكهرباء، وقال بعض الأهالي تقدمنا بالكثير من الطلبات لأننا لا نستطيع تحمل تكلفة الكهرباء وانقطاعها، قوة الله تكفي لكل شيء، ونحن نطلب الآن الكهرباء من الله.وقال موقع دوفار التركي، إن سكان قرية قارينجلي التابعة لمقاطعة سوروتش بمدينة شانلي أورفة، قد سئموا من انقطاع التيار الكهربائي يوميًا من الرابعة فجرًا حتى السادسة مساءً، وأنهم أخيرا وجدوا الحل في الخروج للشوارع والدعاء والصلاة من أجل الكهرباء، حيث تجمع أهالي القرية أمام محول كهرباء القرية، ودعوا من أجل وصول الكهرباء، في طقس يشبه الصلاة من أجل المطر.وقال أهالي القرية، في بيان لهم، انقطعت الكهرباء من الساعة الرابعة صباحًا حتى المساء، لم يكن لدينا كهرباء من الساعة 06:00 صباحًا حتى الساعة 16:00 مساء يوم 12 ديسمبر.