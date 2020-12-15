وزير الأوقاف: خطة لدعم الوعى عند الأطفال

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة مهتمة بموضوع الحضانات باعتبار التعليم أكبر قضية يهتم بها الطفل وبناء شخصيته الحقيقية داخل المدرسة لأنه يمكث فيها أكثر من البيت.وأوضح: "بدأنا مع الهيية العامة للكتاب خطة لدعم الوعي عند النشء، وأصدرنا 4 كتب وأيضًا مجلة الفردوس لكل الأطفال وخصصنا سلسلة اسمها رؤية للنشء".وطالب "جمعة" القنوات بضرورة أن تتناول الأطفال، مضيفًا: "تواصلت مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة والطفل، واتفقنا على أخذ عدد من أطفال المسلمين والمسيحيين ووضع خطة تعايش لهم من خلال زيارات ورحلات للمسجد والكنيسة ومجمع الأديان".