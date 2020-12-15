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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سفير اليابان: نقدر دور مصر المحوري في تعزيز السلام في إفريقيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:47 م
جريدة الدستور
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أكد سفير اليابان لدى مصر، نوكي ماساكي، تقدير بلاده لدور مصر المحوري في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، مشيرا إلى أن اليابان أبدت استعدادها التام للمضي قدمًا في تعاونها مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل المشاركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.

وقال السفير - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه حتى بعد نهاية فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، لا تزال "خارطة طريق القاهرة" بمثابة دليل دولي رئيس من خلال توصياتها لدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حفظ السلام، والحفاظ على مصالح البلدان الأفريقية، حيث يتم تنفيذ غالبية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

تأتي تصريحات السفير الياباني في ضوء التعاون العميق بين اليابان ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2008، وبإجمالي مساهمة مالية قدرها (11.2 مليون دولار)، وإيفاد 15 محاضرًا يابانيًا، كما شهدت هذه العلاقة زخمًا آخر هذا العام من خلال التوقيع على مشروع تعاون بعنوان "توطيد السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا - 6 (2020-2021)" لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.

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