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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء آخر جلسات مجلس النواب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:11 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة والأخيرة للبرلمان بعد تأخر قرابة الساعتين.

ويناقش المجلس، في جلسته الأخيرة، عددًا من تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاتفاقيات وهي:

1- تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 1382020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

2- تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3092019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

3- تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 2292020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

4- تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 12020 المُعتمد بتاريخ 1452020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17102018.

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