رغم العقوبات الأمريكية.. تركيا تتعهد بمواصلة صناعاتها الدفاعية

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، إسماعيل دمير، أن أنقرة عازمة على مواصلة الطريق بتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، على الرغم من العقوبات الأمريكية وربما بوتيرة أسرع، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.وقال دمير، الثلاثاء: "ننتظر أن تبقى العقوبات الأميركية على تركيا في إطارها المحدد، وأن لا تؤثر على العلاقات بين البلدين".كما أضاف: "تربطنا مع أمريكا علاقة تحالف في الناتو وعلاقات على مختلف الأصعدة، وجميعنا يرغب في استمرار هذه العلاقات".