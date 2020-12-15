قطار يُنهي حياة طالبة ويُصيب أخرى في بني سويف

لقيت طالبة جامعية مصرعها وأصيبت أخرى، إثر اصطدام قطار بهما قرب مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف.تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يُفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطالبتين اثنتين بمزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، ما تسبب في مصرع إحداهما.وانتقلت سيارتا إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفاة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، والمصابة إلى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.وتبين أن المصابة في الحادث تدعى «سمر.ج»، 22 عامًا، طالبة بكلية التجارة بجامعة بني سويف، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، والمتوفاة طالبة تدعى «مروة.ا»، تبلغ من العمر 21 عامًا.تحرر محضر بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.