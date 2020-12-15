خسائر فادحة بسبب حريق سوق مدينة نصر (فيديو)

اندلع حريق بأحد العمارات وفرش البضائع بمنطقة سوق الخضار بالحي العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، فجر اليوم الثلاثاء، واستمر قرابة الثلاث ساعات، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، بعد الدفع بـ10 سيارت إطفاء.ورصدت عدسة «الدستور» الخسائر الناجمة عن الحريق، الذي أدى إلى تفحم أحد المحلات الواقعة في الدور الأرضي للعمارة المتضررة، بيتما تأثرت باقي الشقق في المكان بأضرار متفاوتة، والتهمت النيران العربات الخشبية «الكارو» التي كانت تحمل مئات الكيلوجرامات من الفاكهة والخضروات.على جانب آخر، انتقلت نيابة أول مدينة نصر إلى مكان الحريق صباح اليوم؛ لمعاينة مكان الحادث، وانتدبت المعمل الجنائي لحصر التلفيات والوقوف على الأسباب التي أدت لاشتعال النيران في المكان.