الشامواه والصوف.. أقمشة لا ترتديها تحت المطر

ووفقا لموقع wikihow هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند النزول في المطر بارتداء هذه الملابس:



ملابس داكنة:



الابتعاد عن الصوف والشامواه:



جاكيت جلد:



تربروف:



من منا لا يعشق السير تحت المطر، لكن نواجه مشكلة بعد أنتهاء اليوم الممطر، من الممكن التعرض لنزلات البرد بسبب ملابس نرتديها.في اليوم الممطر يجب عليك الأبتعاد عن الملابس الفاتحة، عليكي ارتداء ملابس داكنة، فالألون الفاتحة تتسخ بسرعة.يجب عليكي عند النزول في الأمطار عدم ارتداء شامواة أو صوف، حتي لا تتعرض إلي التبلل مما يؤدي إلى إصابتك بالبرد الشديد.الجاكيت الجلد لا غني عنه خلال فصل الشتاء، لا غني عنه خلال اليوم الممطر.عليكي بالجاكت الوتر بروف، فهو مصنوع من أقمشة مضددة للماء، تمنع وصل البلل إلى جسمك لمنع إصابتك بالبرد.وإذا خرجت فى المطر وتعرضت للبلل لوقت طويل، من المهم أن تشرب مشروبات دافئة بشكل سريع لتمنع إصابتك بالبرد.