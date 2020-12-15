الشامواه والصوف.. أقمشة لا ترتديها تحت المطر
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:54 م
هويدا سعيدطباعة
من منا لا يعشق السير تحت المطر، لكن نواجه مشكلة بعد أنتهاء اليوم الممطر، من الممكن التعرض لنزلات البرد بسبب ملابس نرتديها.
ووفقا لموقع wikihow هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند النزول في المطر بارتداء هذه الملابس:
ملابس داكنة:
في اليوم الممطر يجب عليك الأبتعاد عن الملابس الفاتحة، عليكي ارتداء ملابس داكنة، فالألون الفاتحة تتسخ بسرعة.
الابتعاد عن الصوف والشامواه:
يجب عليكي عند النزول في الأمطار عدم ارتداء شامواة أو صوف، حتي لا تتعرض إلي التبلل مما يؤدي إلى إصابتك بالبرد الشديد.
جاكيت جلد:
الجاكيت الجلد لا غني عنه خلال فصل الشتاء، لا غني عنه خلال اليوم الممطر.
تربروف:
عليكي بالجاكت الوتر بروف، فهو مصنوع من أقمشة مضددة للماء، تمنع وصل البلل إلى جسمك لمنع إصابتك بالبرد.
وإذا خرجت فى المطر وتعرضت للبلل لوقت طويل، من المهم أن تشرب مشروبات دافئة بشكل سريع لتمنع إصابتك بالبرد.
ووفقا لموقع wikihow هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند النزول في المطر بارتداء هذه الملابس:
ملابس داكنة:
في اليوم الممطر يجب عليك الأبتعاد عن الملابس الفاتحة، عليكي ارتداء ملابس داكنة، فالألون الفاتحة تتسخ بسرعة.
الابتعاد عن الصوف والشامواه:
يجب عليكي عند النزول في الأمطار عدم ارتداء شامواة أو صوف، حتي لا تتعرض إلي التبلل مما يؤدي إلى إصابتك بالبرد الشديد.
جاكيت جلد:
الجاكيت الجلد لا غني عنه خلال فصل الشتاء، لا غني عنه خلال اليوم الممطر.
تربروف:
عليكي بالجاكت الوتر بروف، فهو مصنوع من أقمشة مضددة للماء، تمنع وصل البلل إلى جسمك لمنع إصابتك بالبرد.
وإذا خرجت فى المطر وتعرضت للبلل لوقت طويل، من المهم أن تشرب مشروبات دافئة بشكل سريع لتمنع إصابتك بالبرد.