بودر أطفال والخل.. طرق لتنظيف البوت الشامواة الكوتشي الابيض في الشتاء

تنظيف البوت الشامواه:

فرشة الشعر:



اتركي الطين حتي يجف:



بقع الزيت:



خل أبيض:



عدم تعرضه للشمس:



بودرة الأطفال:



بيكربونات الصودا



نعشق السير تحت المطر، لكن نواجه مشكلة وهي تنظيف الأحذية، خاصة البوت الشامواه، والكوتشى الأبيض، ووفقا لموقع wikihow هناك بعض الطرق والمواد الطبيعية التى يمكن الاعتماد عليها لتنظيف هذا النوع من الأحذية.عليكي بتنظيف الأتربة بأستخدام فرشة شعر ناعمة حتي تتمكني من إزالة كافة الأتساخات.إذا كان الحذاء ملطخا بالطين عليكي تركه حتي يجف، ثم أستخدمى فرشة الشعر الناعمة لإزاله باقي الأتساخاتيمكن إزالة بقع الزيت والشحم بأستخدام البيكينج صودا، قومي بازالة سائل الزيت الزائد من على سطح الحذاء ثم انثرى بالبيكينج صودا على البقعة، واتركه لعدة ساعات ثم مشطه بواسطة فرشاة الحذاء.يمكن أستخدام الخل الأبيض لإزالة الأتساخات، فقط قومي بأحضار قطعة قماش وأضيفي الخل الابيض وامسحى بها الاتساخات.ينبغي ألا تترك الحذاء في الشمس حيث قد يتلاشى لونه ويتكسر الجلد، خاصة بعد تعرضة للماء المطر فا يجب تجفيفة وإزالة الأتساخات أول بأول.نصائح تنظيف الكوتشي الأبيضيمكن استخدام فرشاة الأسنان قديمة لفرك البقع باستخدام الماء الدافىء والصابون، بودرة الأطفال، أو حتى معجون الأسنان، والتى تساعد على تنظيف الحذاء.تساعد صودا الخبز على تنظيف الحذاء الأبيض، من خلال مزج ملعقة كبيرة من الماء الساخن وملعقة كبيرة أخرى من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من صودا الخبز وتقومي بأستخدامه.