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بودر أطفال والخل.. طرق لتنظيف البوت الشامواة الكوتشي الابيض في الشتاء

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:48 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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نعشق السير تحت المطر، لكن نواجه مشكلة وهي تنظيف الأحذية، خاصة البوت الشامواه، والكوتشى الأبيض، ووفقا لموقع wikihow هناك بعض الطرق والمواد الطبيعية التى يمكن الاعتماد عليها لتنظيف هذا النوع من الأحذية.

تنظيف البوت الشامواه:
فرشة الشعر:
عليكي بتنظيف الأتربة بأستخدام فرشة شعر ناعمة حتي تتمكني من إزالة كافة الأتساخات.

اتركي الطين حتي يجف:
إذا كان الحذاء ملطخا بالطين عليكي تركه حتي يجف، ثم أستخدمى فرشة الشعر الناعمة لإزاله باقي الأتساخات

بقع الزيت:
يمكن إزالة بقع الزيت والشحم بأستخدام البيكينج صودا، قومي بازالة سائل الزيت الزائد من على سطح الحذاء ثم انثرى بالبيكينج صودا على البقعة، واتركه لعدة ساعات ثم مشطه بواسطة فرشاة الحذاء.

خل أبيض:
يمكن أستخدام الخل الأبيض لإزالة الأتساخات، فقط قومي بأحضار قطعة قماش وأضيفي الخل الابيض وامسحى بها الاتساخات.

عدم تعرضه للشمس:
ينبغي ألا تترك الحذاء في الشمس حيث قد يتلاشى لونه ويتكسر الجلد، خاصة بعد تعرضة للماء المطر فا يجب تجفيفة وإزالة الأتساخات أول بأول.

نصائح تنظيف الكوتشي الأبيض

بودرة الأطفال:
يمكن استخدام فرشاة الأسنان قديمة لفرك البقع باستخدام الماء الدافىء والصابون، بودرة الأطفال، أو حتى معجون الأسنان، والتى تساعد على تنظيف الحذاء.

بيكربونات الصودا
تساعد صودا الخبز على تنظيف الحذاء الأبيض، من خلال مزج ملعقة كبيرة من الماء الساخن وملعقة كبيرة أخرى من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من صودا الخبز وتقومي بأستخدامه.


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