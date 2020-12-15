بولندا تهنئ جو بايدن بالفوز في الانتخابات الأمريكية

هنأ الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك في رسالة وجهها دودا للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.وكتب دودا: "بعد تصويت المجمع الانتخابي، أود أن أهنئكم على اختتام العملية الانتخابية بنجاح لتصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، واتمنى لكم فترة ولاية ناجحة للغاية".وعلى النقيض من العديد من قادة العالم، لم يهنئ دودا بايدن على فوزه بعد أن انتهى السباق الرئاسي لصالح المرشح الديمقراطي في أوائل نوفمبر، واكتفى بتهنئة بايدن على "حملة رئاسية ناجحة".ومن المعروف أن الرئيس البولندي يتمتقع بعلاقة ودية مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.وأكد تصويت المجمع الانتخابي الأمريكي أمس الاثنين أن جو بايدن هو الرئيس المقبل للبلاد، بينما يواصل ترامب الطعن في نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى مزاعم لا أساس لها بالتزوير.وفي رسالته إلى بايدن، شدد دودا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأشاد بالولايات المتحدة لتعزيزها الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما وجه له دعوة لزيارة بولندا.وأعرب دودا عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة وبولندا العمل لدعم "التغييرات الديمقراطية في الجوار الشرقي (لبولندا)"، والذي يشمل بيلاروس وأوكرانيا.