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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف: قائمة بدعاة مدربين للاستعانة بهم في «الفضائيات»

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:48 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أن الوزارة ستقدم للمجلس الأعلى للإعلام الأسبوع المقبل قائمة بالدعاة المدربين ومن بينهم واعظات، حتى يتم الاستعانة بهم في القنوات والبرامج.

ودعا وزير الأوقاف، إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للاعلام لإنشاء دورة لخطة تنسيقية مشتركة تجمع بين الجوانب المهنية والتثقيفية.

وأضاف، أن حقوق الانسان لا بد لها من دولة مستقرة، موضحا أن من يتحدثون عن الحقوق السياسية يتحدث على أرضية وطنية لا على أرضية خارجية، مؤكدا أن المتاجرين بحقوق الإنسان كالمتاجرين بالدين، فكلاهما "صاحب سبوبة".


جاء ذلك خلال فعاليات ندوة المجلس الأعلى للإعلام التي حضرها عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، ويوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روز اليوسف، وعدد من أعضاء مجلسث النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب، أبرزهم أميرة العادلي ومحمد عمارة وأحمد السناوي وعلاء مصطفى.

وتناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والأديان والأوطان، والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرأون على الفتوى.

كما تناقش القيم الدينية والإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الالكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" واثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.

وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى، الندوات، المحاضرات، الدورات التدريبية، الإصدارات، مركز التدريب والتثقيف، ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.

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