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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 35 محضر إشغال بشوارع دسوق في كفر الشيخ

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:45 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، إنه تم شن حملة لرفع الإشغالات بالمدينة وإزالة الإعلانات المخالفة استجابة لشكاوى المواطنين، ولتحقيق وعودة الانضباط في الشارع.

وأشارت «ماضي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عن 35 محضر إشغال، و288 إشغالات تم رفعها، و40 مضبوطات متنوعة، و58 إعلانات، و15 نقل بطىء، و20 محضر نظافة، وما زالت الحملة مستمرة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة رفع الإشغالات التي بدأت اليوم الثلاثثء، بنطاق مدينة دسوق، والتي تستهدف رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكورنيش النيل، ورفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقيي على جميع المستويات.

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