سارة خليف تكتب: خبرة عشر سنوات

نجد كثيرا جملا تحمل نفس الكلمات، وبتغير بسيط لترتيب الكلمات، تأتي النتيجة باختلاف كلى للمعنى، الذي عادة ما يكون النقيض، ومن أفضل الأمثلة التى حملتها عبر رحلتي، عبارة "خبرة عشر سنوات أم عشر سنوات خبرة"، وهى جملة تحمل نفس الكلمات، ولكن شتان بين المعنيين، فالأولى أوسع وأشمل، لأنها مجموع خبرات فى مجالات عديدة، أما الثانية - عشر سنوات خبرة – فقد اقتصرت العشر سنوات فى خبرة واحدة بذاتها، كمن يقوم بختم الأوراق فى مصلحة ما لمدة عشر سنوات، فكل خبرته تنحصر في أداء فعل محدد دون تطوير، إن بإمكان أي شخص أن يكون أحد المثلين، ولكن التعلم وتطوير المهارات وإكتساب المعرفة، هى الحد الأدنى لدخول سوق العمل سواء رواد أعمال أو مجالات مهنية متخصصة.لوحظ مؤخرا اندماج وظهور للنساء فى مجالات جديدة، كانت ومازالت تقتصر على الرجال فقط، متحدية الظروف نظرا لعوامل كثيرة أغلبها في إطارات متشابهة، كالظروف الإقتصادية، أو لظروف حياتية متكررة، لاسيما وإن كن أمهات لمتوسط طفلين، وغيرها من الأسباب والصعوبات، الشيء الذي جعل النساء يبتكرن أدوات جديدة، ومجالات تحمل أفكارًا وبصمات جديدة، والذى يتطلب مهارات مختلفة كمهارة القيادة، بدايةً بقيادة النفس الواحدة حتى قيادة فريق كامل، بخلاف إدارة الوقت، وغيرها الكثير، إلا أن الارتقاء لمنصب قيادي يحتاج لمهارة الإدارة، وليس بالسهل مطلقا، فماذا لو أضفنا لمصطلح قيادي التاء المربوطة !كثير من النساء تميزن فى ريادة الأعمال، وبالطبع منهن من فشلن، وأخريات مازالن في خضم التجربة، وهناك من تبحث عن فكرة أو مجال جديد، ولكن إجمالا يجمعهن قاسم مشترك لافت للانتباه هو المخاطرة، أما قاسمهن الأكبر فهو عدم توقفهم عن التعلم، لأنه -التعلم- لا يجب أن يتوقف عند أي رائدة أعمال وبشكل دوري، حتى وإن كان على مستوى إتقان مهنة أو موهبة أو تعلم مهارة جديدة، فإن التعلم المستمر يولد إمكانية التطوير والأفكار الجديدة ويفتح بابا للفرص، بالإضافة إلى أن الناجحات والمستمرات منهن، كن من صاحبات الحقائب المثقلة بالأخطاء، لأن الأخطاء هي جزء طبيعي من التطوير المهني لأي شخص ينشد النجاح، فالوجبات الجاهزة من الأخطاء هى أساس الخبرة المهنية.ولمن هن فى البدايات أو فى منتصف الطريق، لابد لهن من توجيه أنظارهن لبعض الأمور، التى ستكون نتيجتها توفيرا للوقت والجهد والمال، بداية بمعرفة آلية تركيز الطاقة والوقت، فكونك رائدة أعمال وأمًا لطفلين يعني أنه يجب عليك ترتيب الأولويات، من خلال التركيز على الهدف، وعدم السماح للأفكار الخارجية أو المشتتات، بأن تعيق الطريق، مع ترقب ومتابعة إدارة توقعاتك بين الحين والآخر، والوضع فى الإعتبار أن تؤمن النساء بأنفسهن، لأن عدم إيمان المرأة بنفسها سيقودها -بالتبعية- للخوف من الفشل، الذي بسبه لا تقفز النساء عادة إلى ريادة الأعمال، فالخوف أمر طبيعى، لكن التغلب علية أمر يحتاج إلى القوة، كما يحتاج إلى الإلتزام مع الحفاظ على التركيز والتصميم، فضلا عن الأخذ فى الإعتبار ما يسمى "عين المسئولية"، فإن تحمل كامل المسئولية، يمكن النساء أنفسهن من أن يكن مسئولات.للمرأة طبيعة مختلفة، تجعلها -طبقا لنشأتها وسيكولوجيتها- فى مهمة صعبة، تتلخص تلك المهمة فى قول "لا"، خوفا من الظهور بشكل لا يليق، إلا إنه يجب على النساء أن يتعلمن متى وكيف وأين ولماذا يجب أن يقلن "لا"، فهي من الأمور عالية الأهمية، كقول لا للقررارات السيئة، أو العروض السيئة، أو القيود الزمنية وغيرها، فقولك -لا- فيما قد لا يفيد أو يضيف إلى عملك؛ سيقودك للإحترافية فيه، والذي سيتطلب أن يكون جلدك سميكا، لأن الجلد السميك هو أحد أصعب الأشياء التي يمكن للمرأة أن تتعلمها في أي مهنة وأكثرها قيمة، فى عالم لا يقدر المرأة الناجحة، وغالبا ما يقلل نجاحها للحد الأدنى، إلا أن بقاء الود لا يقل أهمية.في العمل وفي الحياة وفي كل شيء، قد لا تكون الفرص والخيارات التي لدينا دائمًا هي تلك التي نريدها، وقد نأمل أو نتمنى أن تكون الأشياء مختلفة نسبيا، فعلى قدر حجم التجارب التى تمر بنا ونمر بها، إلا أننا مجبورين على خوضها، حتى نكتسب الخبرة، التى تضعنا حيث نريد أن نكون.