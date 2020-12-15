التصريح بدفن جثمان طفلة دهسها قطار في العياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، دفن جثة طفلة توفيت أسفل عجلات قطار بالعياط، كما طلبت التحريات حول الواقعة.كانت تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مصرع فتاة أسفل عجلات القطار، بمنطقة الزهراء.فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وعثرت على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، لقيت مصرعها أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.