نشأت الديهي: تنسيقية شباب الأحزاب أحدثت حراكا سياسيا في الشارع

طالبت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، بضرورة تنظيم حوارات مستفيضة بالتعاون مع الأوقاف حول طرح بنود الاستراتيجية الخاصة بالوعي، ودعم توصيلها من خلال الوسائل الجديدة ومنها السوشيال ميديا.من جهته، أكد نشأت الديهي، عضو المجلس، ضرورة توضيح ما هو الوعي، لأن هناك معرفة خاطئة وثقافة خاطئة، مشيرا إلى أن مصر تشهد حالة حراك فكري وثقافي، وأيضا سياسي وخاصة من خلال تنسيقية شباب الأحزاب.وشدد: "لا بد من تدشين قناة للأطفال بشكل يلبي طموح أولياء الأمور، حتى نبني وعي هؤلاء الأطفال وترسيخ الدولة المدنية".جاء ذلك خلال فعاليات ندوة المجلس الأعلى للإعلام التي حضرها عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، ويوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روز اليوسف، وعدد من أعضاء مجلسث النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب، أبرزهم أميرة العادلي ومحمد عمارة وأحمد السناوي وعلاء مصطفى.وينظم المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الثلاثاء، ندوة الوعي وأثره في أستقلال الدول بحضور وزير الأوقاف، ومن المقرر أن يطلق وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.ومن المقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.