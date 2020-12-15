إلهام شاهين: حفلات منتصف الليل أضيفت بالسينما بسبب «سوق المتعة»

قالت الفنانة إلهام شاهين إن أفلامها مع وحيد حامد دائما تكون مختلفة وجريئة فأول فيلم حصلت منه على جائزة أفضل ممثلة كان "الهلفوت" وعرض بالسينمات لمدة عام، أما فيلم "سوق المتعة" فحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وإقبالا ضخما وبسببه تمت إضافة حفلات منتصف الليل حيث كانت آخر حفلة في تمام الساعة 9 وبسبب ضغط الجمهور كانوا يقومون بطرح تذاكر لحفلات الساعة 12 لأن عرضه كان في العيد والجمهور في إجازة لنجد بعد العيد أن الحضور الجماهيري الضخم مستمر ليتم تثبيت حفلة منتصف الليل".وأضافت إلهام شاهين في لقائها ببرنامج its show time على قناة cbc أنها كمنتجة لا تفكر من منظور التجارة ولكنها تقدم العمل الذي ينال إعجابها وتجد أن له رسالة وقصة وهدف قائلة: لأنني لا أنتج لنفسي بل أنتج للسينما المصرية التي أعطتني الكثير من الأشياء الجميلة وأنا مجرد برد الجميل للسينما والفن المصري".