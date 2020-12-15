كشف غموض سرقة شركة بمدينة نصر

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض واقعة سرقة 160 ألف دولار، و526 ألف جنيه، من داخل شركة بمدينة نصر.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، يُفيد بورود بلاغ من «أ.ع»، 38 سنة، صاحب شركة، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله، وسرقة مبلغ مالي 160 ألف دولار، و526 ألف جنيه، وهاتف محمول.وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، أمكن التوصل للجناة، وهم «م.ك»، 34 سنة، عاطل، و«ب.ز»، 32 سنة، عاطل، تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة، بكسر باب الشقة، وعثر بحوزتهما على 709 ألف جنيه، و67 ألف دولار، وسيارة ملاكي، ومصوغات ذهبية تزن 160 جرامًا، وأجهزة كهربائية، و4 هواتف محمولة، و2 كارت فيزا بأسماء المتهمين.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيق.