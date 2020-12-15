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محافظات

جامعة كفر الشيخ تكرم الفائزة ببرونزية أولمبياد كوريا لشباب المخترعين

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:31 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الطالبة ملك محمود رمضان عبد العزيز، بجامعة الطفل في الجامعة والفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا الدولية لشباب المخترعين والتي تم ترشيحها من قبل الدكتور أميرة هشام عكاشة المنسق لجامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ.

وحاز اختراع الطالبة ملك محمود رمضان عبد العزيز، على إجماع لجنة التحكيم الدولية والذي ضم "فرشاة أسنان ذو جانبين وفرشاة أسنان متكاملة للعناية بالفم والأسنان وفرشاة أسنان فكية من السيليكون وتم تسجيل برائتين اختراع ونموذج منفعة لهما.

وكرم رئيس جامعة كفر الشيخ الفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا الدولية لشباب المخترعين بحضور والدتها.

وقالت الدكتور أميرة هشام عكاشة، المنسق لجامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ، إن البرنامج يقبل الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات من مختلف محافظات الجمهورية، ويتم توزيعهم، طبقا للمربع السكني.

وأضافت "عكاشة"، أن أكاديمية البحث العلمي تدعم البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ، لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، كما يقدم البرنامج 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن الطالبة ملك شرفت مصر وجامعة كفرالشيخ أمام دول العالم ورفعت اسم مصر عاليا في المحافل الدولية متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، مقدما الشكر للدكتور أميرة عكاشة المنسق لجامعة الطفل بالجامعة، كما قدم التحية والتهنئة لأسرتها على اهتمامهم بها.

وأوضح أن برنامج "جامعة الطفل" بجامعة كفرالشيخ يعد أحد برامج نشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة، وأن الجامعة تعمل علي تنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها فى دعم الموهوبين واتاحة فرص حقيقية لاكتشافهم ودعمهم في مختلف المجالات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية النابغين والموهوبين من الطلبة والباحثين ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوى الهمم.

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