إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي

فاز النائب الكويتي مرزوق علي الغانم، برئاسة مجلس الأمة الكويتي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.وفي وقت سابق، دعا أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعضاء مجلس الأمة الجدد، إلى ضرورة السير على نهج الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعمل على تحقيق تطلعات شعب الكويت.وقال أمير الكويت، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 16 لمجلس الأمة بالبلاد: "نستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان جهود وإنجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه".وأضاف: "أهنئكم بالفوز بعضوية مجلس الأمة وبالثقة الغالية التي أولاكم إياها الشعب، إن احترام الدستور والقانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق هي مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق آماله وتطلعاته".