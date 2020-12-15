بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. 6 معلومات عن مشروع محور الفردوس

يعد مشروع محور الفردوس أحد محاور الطرق الجديدة ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، ويساهم المحور في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، ما يساهم في تقليل الكثافة المرورية والتكدسات على الطرق القائمة.وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن مشروع محور الفردوس:1- مشروع محور الفردوس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير.2- بتكلفة 1.2 مليار جنيه شاملة الأعمال الصناعية اللازمة وتنسيق الموقع العام.3- يبلغ طوله 8600 متر وبعرض من (3: 4) حارات مرورية بكل اتجاه.4- المرحلة الأولى من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعًا مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس.5- المرحلة الثانية تبدأ من محور المشير طنطاوي وحتى محور الشهيد ثم الربط على شارع ذاكر حسين مرورًا بالوحدات العسكرية.6- وتبدأ المرحلة الثالثة من ميدان تاكي وحتى شارع لطفي السيد مرورًا بشارع أحمد سعيد.