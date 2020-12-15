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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

المغنية الأمريكية شير: سوف أرقص فرحا إذا تمت محاكمة ترامب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت المغنية الأمريكية شير 74 عاما، إنها لم تكره أي شخص في حياتها مثلما كرهت الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتعهدت شير بالرقص فرحا في حال تمت محاكمته بعد مغادرته منصبه.

وقالت شير في حوار مع صحيفة ذا جارديان البريطانية " أكرهه"، مضيفة" لم أكره شخصا بهذا القدر في حياتي".

وقارنت شير ترامب بالرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، الذي لا تحبه أيضا.

وقالت" لم أحب بوش لخوضه هذه الحروب، أستطيع أن أقول أن ذلك كان مبررا للكره، ولكن الأمر الذي أدركه هو أنه يحب أمريكا وترامب لا يحبها"، ولدى سؤالها حول كيفية تعاملها مع إجراءات الإغلاق التي جرى فرضها لمواجهة جائحة كورونا، قالت" كيف أتعامل؟ لا توجد كلمات توصف الأمر".

وأضافت" في بلادي الرئيس لا يعتقد أن أمر الجائحة يعنيه. هو لا يعتقد أنه تقع عليه مسؤولية مساعدتنا أكره حتى أن أطلق عليه رئيس لأن كله ما يفعله هو مشاهدة التلفزيون".

وأشارت شير إلى أن ترامب ساعد في تحويل ثقافة أمريكا إلى " ثقافة سامة" مضيفة" الأشخاص الذين كانوا فقط لا يتفقون سويا من قبل أصبحوا الآن أعداء".

وحول تشكيك ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أسفرت عن فوز جو بايدن برئاسة أمريكا، قالت شير " قلت إنه في حال لم يستطع ترامب أن يكون في البيت الأبيض، سوف يحرقه، وأعتقد أنه يحارب بقوة لأنه سوف يتم محاكمته لدى خروجه من البيت الأبيض".

ولدى سؤالها حول ما إذا كانت تعتقد أن ترامب سوف يواجه مشاكل قانونية لدى خروجه من البيت الأبيض، قالت" أتمنى، سوف أرقص فرحا حين ذاك".

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