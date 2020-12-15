رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عمال «الدلتا للأسمدة» يواصلون اعتصامهم لليوم الـ13 على التوالي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:27 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
يواصل العاملون بشركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، اعتصامهم داخل مقر الشركة لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث دخلوا في ذلك الاعتصام منذ الخميس قبل الماضي.

ويأتي ذلك الاعتصام اعتراضا على محاولات تصفية أو نقل الشركة إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، حيث يرون أن ذلك الكلام غير صحيح، والشركة لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس.

وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لإنقاذ الشركة من التصفية وإنقاذ مستقبل 2500 عامل وأسرهم، وأيضا مستقبل أضعاف تلك العمالة من قاطني المدينة السكنية، التي تعمل بالشركة بشكل غير مباشر.

موضوعات متعلقة

مواعيد و جدول امتحانات الصف الاول الثانوي التجريبي

«رعد وتراب وأمطار».. طقس الـ72 ساعة القادمة

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 15-12-2020

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الصور

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

image description

غرق 25 منزلا في حوض حسن بكري بدمياط في مياه الصرف الصحي (صور)

image description

مد وقف العمل بقرار أجهزة الصيد فى دمياط لمدة عام

image description

حملات لرفع القمامة وإزالة التعديات على الأراضي في البداري بأسيوط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة على السواحل ومحافظات.. و«الري» تستعد

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

المغنية الأمريكية شير: سوف أرقص فرحا إذا تمت محاكمة ترامب

أول صورة لغبار كويكب «ريوجو»

ظهور كنز من النقود السوفيتية بالخليج الفنلندي

شواطئ فنزويلا تطفو بالحلي والذهب

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

محمد مستجاب: التنوع الفكري في البرلمان المقبل مفيد للمجتمع

أنور مغيث: التنوع الثقافي والفكري للبرلمان أحد عناصر قوة الدولة

«إبداعات طه حسين» بالصالون الثقافي الأول في سمالوط

«ثقافة بورسعيد» تحتفل بعيد النصر