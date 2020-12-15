عمال «الدلتا للأسمدة» يواصلون اعتصامهم لليوم الـ13 على التوالي

يواصل العاملون بشركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، اعتصامهم داخل مقر الشركة لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث دخلوا في ذلك الاعتصام منذ الخميس قبل الماضي.ويأتي ذلك الاعتصام اعتراضا على محاولات تصفية أو نقل الشركة إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، حيث يرون أن ذلك الكلام غير صحيح، والشركة لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس.وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لإنقاذ الشركة من التصفية وإنقاذ مستقبل 2500 عامل وأسرهم، وأيضا مستقبل أضعاف تلك العمالة من قاطني المدينة السكنية، التي تعمل بالشركة بشكل غير مباشر.