لمواجهة كورونا.. حملات لمصادرة الشيشة من مقاهى الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة لرفع الإشغالات المخالفة وضبط المقاهي والكافيتريات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية بنطاق الوحدات المحلية "جميزة بني عمرو - العصايد"، وذلك بالتنسيق مع رئيس قسم الإشغالات برئاسة المركز.وأسفرت الحملة عن مصادرة 13 شيشة من كافيتريا بنطاق وحدة جميزة بني عمرو و12 شيشة من 2 كافيتريا مخالفة بقرية اكراش بنطاق الوحدة المحلية بالعصايد ليصل إجمالي الشيش التي تم مصادرتها إلى 25 شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.وتستمر الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي والأسواق لرفع كافة الإشغالات من الطريق وللتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الإحترازية والوقائية والتأكد من إلتزام أصحابها والمترددين بإرتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامتهم وصحتهم.