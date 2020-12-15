أول صورة لغبار كويكب «ريوجو»

أكد علماء أن الغبار الرملي الأسود الذي عثر عليه في كبسولة جلبها مسبار فضائي ياباني إلى الأرض، بعد فتحها هو من الكويكب البعيد ريوجو.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" يأتي هذا الاكتشاف بعد أسبوع من إسقاط المسبار Hayabusa-2 كبسولته، التي دخلت الغلاف الجوي في سلسلة من الضوء قبل أن تهبط في الصحراء الأسترالية، ثم تُنقل إلى اليابان.وأصدرت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) صورة لرواسب صغيرة من المواد داخل الصندوق المعدني - وهي لمحة أولى عن نتائج مهمة غير مسبوقة استمرت ست سنوات للمسبار غير المأهول.وقال مسؤولو الوكالة إنه عُثر على الغبار في الغلاف الخارجي للكبسولة، مع توقع العثور على المزيد من العينات الجوهرية عند فتح الحاوية الداخلية، وهي مهمة حساسة.وقالت الوكالة: "أكدت JAXA أن العينات المأخوذة من الكويكب ريوغو موجودة داخل حاوية العينة.وتمكنا من التأكد من وجود جزيئات سوداء تشبه الرمال والتي يعتقد أنها مشتقة من كويكب ريوجو".وانطلق Hayabusa-2 على بعد نحو 300 مليون كيلومتر من الأرض لجمع العينات، والتي يأمل العلماء أن تساعد في إلقاء الضوء على أصل الحياة وتكوين الكون.وجمع المسبار كلا من الغبار السطحي والمواد الأصلية من تحت السطح، والتي حُفرت بإطلاق "مصادم" في الكويكب.وستتم مشاركة نصف عينات Hayabusa-2 بين JAXA ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ومنظمات دولية أخرى، وسيتم الاحتفاظ بالباقي للدراسة المستقبلية مع إحراز تقدم في التكنولوجيا التحليلية.