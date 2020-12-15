«المقاولين» يطرح مناقصتين لتنفيذ شبكة الري والمسطحات الخضراء بالعاشر

طرح الاتحاد لمصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصتان لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وتنفيذ شبكة الري بالإحياء 29، 30 وجزر الطرق المؤدية إلى الشريط الموازي لمركز تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجاورة 39 بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح اتحاد المقاولين، أن المناقصة الثانية تشمل تنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وتنفيذ شبكة الري الداخلية بمناطق الإسكان القومي جنوب وغرب الحي العاشر بالمرحلة الثانية بالمدينة، مشيرا إلى أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 للمناقصتين الأولى والثانية لكل مناقصة علي حده.وأشار إلى أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة على حده ويرفق بالمظروفين الفني تأمين ابتدائي قدره 27200 ألف جنية للمناقصة الأولى، ويصل قيمة المناقصة الثانية 14500 ألف جنية، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة لكل مناقصة على حده، حيث تعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولي الأحد 27 ديسمبر الجاري بينما تعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021.وأضاف، أن جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة الأولى تعقد يوم الأحد 10 يناير، والمناقصة الثانية الأربعاء 20 يناير، لافتا إلى أن الفئة المناسبة لمناقصتان الفئة الأولى والفئة الثالثة لشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال المسطحات الخضراء وشبكات الري، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.