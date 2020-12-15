الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر»

منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزربيونتك لمكافحة انتشار وباء «كوفيد-19»، على ما أفاد مصدر رسمي اليوم الثلاثاء.وأعلن مدير عام المؤسسة نزار مهيدات مساء أمس الإثنين أن "المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا في الأردن".وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه".وأشار مهيدات إلى أنه "يجري الآن أيضًا دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات".وكانت وزارة الصحة الاردنية أعلنت مطلع الشهر الحالي، عن أنها وقعت اتفاقًا مع فايزربيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس" وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة الى لقاح ضد الفيروس.وأشارت كذلك إلى اتصالات مع "استرازينيكا"و"جونسون آند جونسون".وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح فايزر إلى الأردن بحلول شهر شباطفبراير.وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات صرح الشهر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.وسجل الأردن حتى الآن 262 ألفًا و477 إصابة مؤكدة بالفيروس و3407 وفيات.وفي حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يجري عملية تقييم للقاح فايزربايونتيك الأميركي-الألماني، باشرت دول عدة في مقدّمها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة والبحرين تطعيم مواطنيها.وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1,6 مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن، مع تسجيل 72 مليون إصابة وفقًا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية.