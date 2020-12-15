تحرير 38 محضر إشغال ونظافة خلال حملة بحي غرب أسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة أسيوط، حملاتها المكثفة لإزالة الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين بمجمع مواقف الأزهر لليوم الثالث على التوالي.وأوضح رئيس حي غرب، محمد بشير، أنه تم شن حملات على مدار ثلاثة أيام بمجمع مواقف الأزهر، بالتنسيق مع العقيد محمد كساب رئيس قسم شرطة المرافق، وبمشاركة نواب الحي ومسئولي أقسام الإشغالات والتعديات والنظافة، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات الأكشاك المتواجدة بمحيط الموقف لتسيير الحركة المرورية.ولفتت إلى أنه تنفيذ حملة للنظافة لرفع كافة المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين، وتم تحرير عدد 38 محضر إشغال ونظافة، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، لتحقيق الانضباط للشوارع، وتسيير الحركة المرورية، وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.