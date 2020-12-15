وزير الخارجية التركي لـ«الخير» المعارض: لن نمنحكم السلطة حتى بمساعدة بايدن

قال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، إن السلطة لن تُمنح لهذا لحزب الخير المعارض، حتى ولو عن طريق الانتخابات، أو بمساعدة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.وبحسب موقع «خلق تي في» التركي، انزعج نائب حزب الخير، أحمد أورزان، من حديث «أوغلو» في البرلمان، وقال: «لتقتصدوا في الميزانية ولا تسرفوا، حتى يبقى لنا بعضًا من المال في النصف الثاني من العام عندما نصعد للحكم».ورد مولود جاويش أوغلو بحدة على تصريحات أورزان، قائلًا: «ماذا هناك؟ ماذا يحدث؟ هل تتوقع أملًا من بايدن؟ لا توجد انتخابات في البلاد».وشدد وزير الخارجية التركي على أن السلطة لن تُمنح لحزب الخير حتى ولو كان هناك انتخابات، وسأل أحمد أوزان، «هل لديك توقعات بأن هناك انقلابًا سيحدث؟ ولكن من أين؟ وماذا سيحدث؟».