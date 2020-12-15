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مصر

«الرى»: خطة لإنشاء الصرف المغطى بمساحة 1950 فدان في الفيوم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تنفيذ خطة تطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في جميع المحافظات، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم، وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.

وتفقد المهندس عاشور راغب عبد الكريم  رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للصرف، والمهندس محمد العبسى نائب رئيس الهيئة للوجه القبلى، الثلاثاء، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة مشروعات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية فى منطقة بيهمو فى مركز سنورس بالفيوم، والتى تتضمن إنشاء شبكة صرف مغطى لمساحة 1950 فدانًا، وذلك بجانب أعمال التطهير للحد من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية.
 
وأكد المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، مشيرًا في تصريحات لـ"الدستور"، إلى فائدتها فى تحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

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