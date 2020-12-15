رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أردوغان» في ورطة.. وسيناتور أمريكي: لن نسمح له بتقويض أمننا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي، كريس فان هولين: «لن نسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتقويض أمننا القومي وأمن حلفائنا المخلصين في الناتو دون عواقب».

وأعرب عن سعادته بقرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات ضد تركيا، ردًا على شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس – 400».

ونقل موقع «كاثمريني» اليوناني عن فان «هولين» قوله بعد مشاهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مرارًا تحميل تركيا ورئيسها المسئولية: «يُسعدني أن أرى هذه الإدارة تفرض أخيرًا هذه العقوبات المطلوبة، حتى لو كانت فقط كتهديد وشيك بمزيد من الإجراءات من جانب الكونجرس».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

مصرع وإصابة 14 سوريًا في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

التعليم تعلن ترقية 300 ألف معلم

الصور

image description

تحرير 38 محضر إشغال ونظافة خلال حملة بحي غرب أسيوط

image description

«تموين أسيوط» تحرر1471محضر خلال يوم واحد

image description

وفد من «الأمريكية للتنمية» للتعريف بالمنح المقدمة لجامعة أسيوط

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

شواطئ فنزويلا تطفو بالحلي والذهب

علاج الأرق يساعد في تحسين الذاكرة

إصابة حيوانات المنك في أمريكا بكورونا تثير المخاوف من تفشي الفيروس

تحذير أممي: تقدم البشرية مهدد بسبب الضغوط على البيئة

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

غدًا.. أميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

أمسية أدبية لمناقشة مؤلفات يحيى حقي بالمركز الثقافي بطنطا

قراءات شعرية وقصصية مفتوحة بنادي أدب آفاق اشتراكية

افتتاح الدورة الـ 11 لمهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع