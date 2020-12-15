«أردوغان» في ورطة.. وسيناتور أمريكي: لن نسمح له بتقويض أمننا

قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي، كريس فان هولين: «لن نسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتقويض أمننا القومي وأمن حلفائنا المخلصين في الناتو دون عواقب».وأعرب عن سعادته بقرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات ضد تركيا، ردًا على شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس – 400».ونقل موقع «كاثمريني» اليوناني عن فان «هولين» قوله بعد مشاهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مرارًا تحميل تركيا ورئيسها المسئولية: «يُسعدني أن أرى هذه الإدارة تفرض أخيرًا هذه العقوبات المطلوبة، حتى لو كانت فقط كتهديد وشيك بمزيد من الإجراءات من جانب الكونجرس».