«تموين أسيوط» تحرر1471محضر خلال يوم واحد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات اليوم الواحد التموينية التي تشنها المحافظة بصورة مفاجئة على مختلف قرى ومراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 1471 محضرا متنوعا بالتنسيق مع كافة الجهات لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات، مؤكدًا على تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد حملة تموينية على بعض المراكز والأحياء ضمن حملة اليوم الواحد التي شملت جميع المراكز بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وكمال خليفة وكيل مديرية التموين أسفرت عن تحرير 1471 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية منها 60 محضر بمركز أسيوط و186 محضر بمركز ديروط و212 محضر بمركز القوصية و140 محضر بمركز منفلوط و121 بمركز الفتح و128 بمركز أبنوب و106 بمركز ساحل سليم و134 بمركز البداري و87 بمركز أبوتيج و81 بمركز صدفا و58 بمركز الغنايم و22 بحي شرق و125 بحي غرب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.