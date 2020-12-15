رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين أسيوط» تحرر1471محضر خلال يوم واحد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات اليوم الواحد التموينية التي تشنها المحافظة بصورة مفاجئة على مختلف قرى ومراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 1471 محضرا متنوعا بالتنسيق مع كافة الجهات لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات، مؤكدًا على تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.   

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد حملة تموينية على بعض المراكز والأحياء ضمن حملة اليوم الواحد التي شملت جميع المراكز بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وكمال خليفة وكيل مديرية التموين أسفرت عن تحرير 1471 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية منها 60 محضر بمركز أسيوط و186 محضر بمركز ديروط و212 محضر بمركز القوصية و140 محضر بمركز منفلوط و121 بمركز الفتح و128 بمركز أبنوب و106 بمركز ساحل سليم و134 بمركز البداري و87 بمركز أبوتيج و81 بمركز صدفا و58 بمركز الغنايم و22 بحي شرق و125 بحي غرب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.   

موضوعات متعلقة

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

مصرع وإصابة 14 سوريًا في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

خطوات معرفة أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 - 2021

التعليم تعلن ترقية 300 ألف معلم

الصور

image description

تحرير 38 محضر إشغال ونظافة خلال حملة بحي غرب أسيوط

image description

«تموين أسيوط» تحرر1471محضر خلال يوم واحد

image description

وفد من «الأمريكية للتنمية» للتعريف بالمنح المقدمة لجامعة أسيوط

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

علاج الأرق يساعد في تحسين الذاكرة

إصابة حيوانات المنك في أمريكا بكورونا تثير المخاوف من تفشي الفيروس

تحذير أممي: تقدم البشرية مهدد بسبب الضغوط على البيئة

شرب الماء بـ «طريقة خاطئة» قد تلحق أضرار كبيرة بالجسم

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

غدًا.. أميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية

أمسية أدبية لمناقشة مؤلفات يحيى حقي بالمركز الثقافي بطنطا

قراءات شعرية وقصصية مفتوحة بنادي أدب آفاق اشتراكية

افتتاح الدورة الـ 11 لمهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع