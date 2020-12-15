«التخطيط»: «شغلك في قريتك» يزيد القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة

أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشروع "شغلك في قريتك" والذى يسعى لزيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد وزيادة الناتج القومى ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال.وأكدت السعيد، خلال لقاء وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أهمية هذه المبادرة والتي تتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية، خاصة في دعم المرأة بالقرى، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى معاونة أصحاب الأفكار والمشروعات الحرفية من خلال توفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم في كافة النواحي اللوجيستية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة.وشددت وزيرة التخطيط على أهمية دراسات الجدوي للمشروعات التي سيتم تنفيذها ومراجعتها من خلال شركة أيادي الاستثمار والتنمية التابعة لبنك الاستثمار القومي بالإضافة الى التوافق حول حق الانتفاع لأراضى المشروع مع ضمان تسويق المنتجات بهذه المشروعات ووضع جدول زمني لعملية التنفيذ.