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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو:عودة 481 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 481 لاجئا (منهم 145 امرأة و245 طفلا) عادوا خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى عودة نازحين اثنين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.

وأفاد البيان بأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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